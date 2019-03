A Juventude Popular de Braga homenageou as mulheres, num encontro que juntou cerca de uma centena de participantes, na freguesia de Frossos, em Braga, proporcionando um donativo de 200 euros para a APAV de Braga.

O evento abraçou uma causa social concretizando na doação para a APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, com a presença e testemunho de mulheres a desempenhar funções, “onde são exemplo de liderança, gestão e competência, em diversas áreas da sociedade”, segundo referiu o presidente da Juventude Popular de Braga, Francisco Mota.

Foram os casos entre outras, da vereadora da Educação e da Cultura na Câmara Municipal de Braga, Lídia Brás Dias, a deputada na Assembleia da República, Vânia Dias da Silva, a responsável pela APAV de Braga, Marta Mendes, a presidente de Junta da União de Freguesias de Merelim São Pedro e Frossos, Adélia Silva; a bombeira Elisabete Ferreira, dos Bombeiros Voluntários de Braga, a participante do The Voice Portugal, Filipa Faria, a presidente de Junta da Freguesia de Sobreposta, Elisabete Silva, a presidente de Junta da Freguesia de Pedralva, Maria José Borges e a presidente da JP/Amares e árbitra oficial de futebol, Liliana Almeida.

Segundo afirmou o presidente da JP de Braga, “homenagear a mulher, reconhecer o valor enquanto mãe, esposa, irmã, namorada ou avó é premiar, com inteira justiça, o pilar basilar da sociedade, qualquer que seja o seu tempo”.

“Não é desprestígio algum para o homem reconhecer o valor inegável da mulher na construção, formação e projeção do Mundo”, destacou Francisco Mota, acrescentando “ser de inteira justiça comemorar esta efeméride, não apenas pelos factos passados, mas pela segurança num futuro mais solidário, democrático e fraterno”.

“A cultura, a liberdade de escolha, a igualdade e o mérito são a chave da conquista e da afirmação da Mulher, acredito que, para isso, não seja necessário viver sobre as amarras da ditadura das minorias, nem limitar a mulher à sua própria condição”, disse Francisco Mota.

De acordo com este dirigente, “a Juventude Popular de Braga tem assumido um papel fundamental nos valores da solidariedade, somos uma Juventude atenta às necessidades sociais, como nos arrogámos”.

“Ainda não completamos o primeiro trimestre do ano e já assistimos à morte de doze mulheres e uma criança, são valores preocupantes que merecem a nossa atenção”, disse o líder da JP de Braga, salientando “sentirmos que a nossa responsabilidade social está a ser assim cumprida”, afirmou o jovem centrista.

Por último, o líder da JP Braga, deixou a mensagem a todas as mulheres, que “vós sois sinónimo de valor, coragem, inconformismo e tolerância, acreditem, agarrando o futuro, não deixem que alguém o conquiste por vós, porque são as mulheres que nos inspiram para as grandes coisas”.