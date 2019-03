A explosão de um meteorito a 18 de dezembro do ano passado na atmosfera terrestre foi dez vezes mais potente do que a explosão da bomba atómica lançada sobre Hiroshima, no Japão, em 1945. A garantia foi dada ontem pela agência espacial norte-americana. De acordo com a NASA, trata-se do segundo maior meteorito (corpo rochoso ou metálico) a chegar à atmosfera terrestre, depois do que explodiu em 2013 sobre Chelyabinsk, na Rússia e que provocou mais de 1200 feridos devido ao seu forte impacto. Nessa altura, o estado de emergência chegou a ser declarado em três distritos da região - Krasnoarmeisky, Korkinsky e Uvelsky.

A explosão ocorrida agora em dezembro foi detetada pelos satélites militares norte-americanos, divulgada pela Força Aérea dos EUA que alertou a NASA. A explosão ocorreu a 25,6 quilómetros sobre a superfície da Terra, ou seja, sobre o mar de Bering, em frente à Península de Kamchatka, na Rússia, não tendo, por isso, provocado feridos.

O meteorito, que entrou na atmosfera terrestre a uma velocidade de 32 quilómetros por segundo, “viajou” por uma área não muito afastada das rotas utilizadas pelos aviões comerciais que circulam entre a América do Norte e a Ásia. E, como tal, os investigadores da agência espacial estão a pedir possíveis registos dessas imagens às companhias áreas.

De acordo com Lindley Johnson, do gabinete do programa de coordenação de defesa planetária da NASA, uma explosão de uma bola de fogo com estas dimensões só é esperada entre duas e três vezes a cada século. “Houve uma libertação de energia de apenas 40% da energia libertada na explosão em Cheliabinsk, e, por ter sido sobre o mar de Bering, não teve o mesmo tipo de impacto nem apareceu nas notícias”, lembrando que “existe imensa água no nosso planeta.”

Ainda assim, deixou um alerta: é necessário reforçar a vigilância, já que acontecimentos deste género mostram que “grandes objetos podem colidir com a Terra sem qualquer aviso.”

Os cientistas estimam que todos os dias caiam na Terra 48,5 toneladas de matéria meteórica. A quase totalidade desfaz-se em poeira ao entrar na atmosfera terrestre. E quando este fenómeno aumenta ocorrem as chamadas chuvas de meteoritos.