Adolfo Mesquita Nunes vai deixar o cargo de vice-presidente do CDS para assumir um outro cargo de administrador não-executivo na Galp, avança o semanário Expresso.

Numa carta enviada à presidente do partido, Assunção Cristas, a que o Expresso teve acesso, Mesquita Nunes afirma que o facto de ter aceitado o cargo na Galp significa que está a optar pela carreira profissional, ao invés da carreira na política.

A líder do CDS já reagiu à demissão de Mesquita Nunes e, em declarações ao mesmo jornal, afirma que lamenta a situação, mas compreende.

“É uma perda, no sentido em que o Adolfo é ótimo e deixa de ser vice-presidente, mas seria mais preocupante se ele não pudesse preparar o programa eleitoral, que é o trabalho mais relevante que ele está a fazer do ponto de vista partidário”, disse Assunção Cristas, sublinhandno que, ainda assim, Adolfo Mesquita Nunes “continua muito comprometido” com a direção do CDS.