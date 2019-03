António Costa voltou a deixar a promessa: a redução dos preços dos transportes públicos não será apenas para Lisboa e Porto, mas para 85% da população. “Ao contrário do que muitas vezes tenho ouvido dizer, não é verdade que esta oportunidade de redução tarifária seja exclusiva de Lisboa ou do Porto, nem sequer destas áreas metropolitanas. Este programa é um programa nacional e ao qual, felizmente, aderiram todas as 23 comunidades intermunicipais (CIM)”, disse o primeiro-ministro, no encerramento da cerimónia de assinatura dos novos tarifários de transporte coletivo na Área Metropolitana de Lisboa (AML).

Isto significa que, de acordo com o governante, a partir do próximo dia 1 de abril, em 18 destas comunidades intermunicipais haverá a redução nos tarifários dos respetivos títulos de transporte.

António Costa disse ainda que esta redução tem impacto do ponto de vista ambiental, mas também na disponibilidade do rendimento mensal dos portugueses. “Se tivermos em conta que as reduções que vamos obter nesta Área Metropolitana [Lisboa] são superiores muitas vezes num só mês ao aumento de quatro anos do Salário Mínimo Nacional, compreendemos bem o que é que esta medida significa para o aumento do rendimento disponível das famílias portuguesas”, revelou.

Capital com passe de transição

Os transportes da Área Metropolitana de Lisboa vão ter no mês de abril um passe com o preço de 10 euros e validade de sete dias para assegurar o período transitório da implementação do novo sistema tarifário metropolitano. Os 18 concelhos da AML vão contar então com um passe único, que custará no máximo 40 euros.

A ideia é terminar com as centenas de títulos combinados que existem atualmente para a utilização dos transportes coletivos e terá apenas duas configurações: o Navegante Municipal custará 30 euros, permitindo viagens dentro de cada concelho, e o Navegante Metropolitano custará 40 euros, permitindo deslocações nos meios de transporte públicos em toda a área metropolitana.

Com o novo passe, as crianças podem viajar gratuitamente em toda a AML até ao último dia dos seus 12 anos, o que atualmente só acontecia no concelho de Lisboa. Serão mantidos os descontos para estudantes, reformados e carenciados.

O novo passe, que poderá ser carregado a partir de 26 de março, é mensal (válido por um mês, a partir do seu primeiro dia).

A par da redução do preço, a ideia é aumentar a quota do transporte público de 25% para 35% com vista a “recuperar o atraso das duas últimas décadas”, garantiu o presidente da Área Metropolitana de Lisboa.

“Que os próximos dez anos nos permitam recuperar duas décadas de viagem em sentido contrário”, disse, referindo que, ao longo de três décadas, o transporte público perdeu “quase metade” em termos de mobilidade e “o automóvel cresceu, sistematicamente, década após década, incluindo na última, em mais de 35 pontos percentuais”.