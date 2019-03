Esta segunda-feira, em conferência de imprensa realizada na sequência de agressões no Dragão Caixa e no Estádio do Bessa, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, veio dizer que vai pedir ao Governo uma audiência urgente para debater os casos de violência que têm ocorrido no desporto.

"Vamos pedir uma audiência com urgência ao Governo e solicitar reuniões a todas as federações e ligas em que participamos para que estes casos não se repitam", afirmou Frederico Varandas, referindo-se às agressões que ocorreram este sábado no Dragão Caixa, aquando do jogo de hóquei em patins entre o FC Porto e o Sporting.

“O que aconteceu não pode ser esquecido, ignorado nem tolerado. Gente desta tem de ser banida. Federações, Liga, Conselhos de Justiça e Disciplina, Secretaria de Estado do Desporto não podem fingir que isto não aconteceu. Se as leis existem, que haja coragem para as aplicar. Não chega um telefonema pessoal para o presidente a pedir desculpa, não chega um pedido de desculpa envergonhado, quase em off, ao presidente do Sporting", disse o presidente dos verdes e brancos.