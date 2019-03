A cadeia espanhola de hotéis Casual Hoteles tem previsto um investimento de cerca de 25 milhões de euros em cinco unidades em Portugal. A garantia foi dada pelo presidente executivo da empresa, Juan Carlos Sánjuan à Lusa. As unidades irão abrir em Lisboa e Porto até 2020, com cerca de 12 funcionários em cada unidade, ou seja, o grupo irá empregar 60 pessoas.

O investimento no primeiro hotel, que vai abrir ainda este mês em Lisboa ultrapassa os 7,8 milhões de euros, sendo que nos restantes a empresa conta aplicar mais 18 milhões de euros. A segunda será no Porto em abril. Segundo Juan Carlos Sánjuan, a empresa prevê faturar 7,5 milhões de euros por ano em Portugal.

Com estas duas inaugurações em Portugal e as quatro planeadas em Espanha, a Casual Hoteles espera fechar 2019 com uma faturação de mais de 12 milhões de euros”, ou seja um aumento de 57,8% face a 2018, abrindo “caminho ao objetivo de atingir uma faturação de 25 milhões em 2020”. Até ao final do ano, o grupo deverá atingir os 960 quartos, o que significa o dobro do número alcançado no ano anterior. Neste momento, a empresa conta com 11 hotéis, todos eles no mercado espanhol.