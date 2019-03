O lucro da Sonaecom fixou-se em 69,9 milhões de euros em 2018, valor que compara com os 22,9 milhões de euros registados no ano anterior, foi hoje comunicado ao mercado.

Os resultados foram puxados pela última ronda de financiamento da OutSystems, que contribuiu em 57,8 milhões de euros para o free cash flow da companhia, que se fixou em 38 milhões de euros.

De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no período em causa, o volume de negócios do grupo totalizou 169,1 milhões de euros, mais 21,2% do que em 2017.

Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) fixou-se em 35,5 milhões de euros, o que se traduz numa subida homóloga de 29,9%.

Já o investimento (capex) operacional, excluindo investimentos financeiros, caiu 9,8% para 7,7 milhões de euros.

“Os custos operacionais aumentaram 21,8% registando 149,9 milhões de euros. Os custos com pessoal aumentaram 11,3% devido ao crescimento do número de colaboradores, principalmente devido à consolidação da Nextel”, lê-se no documento.

Em 2018, a dívida líquida do grupo, que detém participações na operadora NOS e é dono do jornal Público, cedeu 10,9% para menos 219,6 milhões de euros.