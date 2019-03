A ERA Portugal registou em 2018 o melhor ano de sempre, tendo vendido cerca de 13 mil imóveis no valor de quase 1,8 mil milhões de euros, o que representa cerca de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. O preço médio por imóvel rondou os 128 mil euros, um aumento de 3% em relação ao ano anterior.

No ano passado, a mediadora registou um valor de faturação de 91 milhões de euros em comissões de mediação imobiliária. Para o administrador da rede, Paulo Morgado, “ainda existe margem para o setor imobiliário crescer desde que as condições macroeconómicas se mantenham favoráveis, sendo essencial que este setor se continue a desenvolver, enquanto incentivo para a economia nacional”. E, como tal, a empresa prevê um crescimento entre 10 a 12% em 2019.

No ano passado, a ERA foi procurada por 288 mil novos clientes compradores e justifica esta procura “com o crescimento no número de agências e mediadores e a um forte investimento feito em ferramentas de marketing e tecnologia”. De acordo com a mediadora, o site conta com mais de 58 mil imóveis para comercialização, tendo registado no último ano 14,8 milhões de sessões realizadas por 5,5 milhões de visitantes únicos. E “pretende assumir-se como a porta de entrada dessa internacionalização no mercado imobiliário nacional, tendo registado 1.6 milhões de visitantes estrangeiros, 30% do total de visitantes”.