Esta segunda-feira, o comissário da polícia da Nova Zelândia, Mike Bush, esclareceu que Brenton Tarrant, autor do massacre nas mesquitas em Christchurch, terá agido sozinho, mas que poderá ter tido ajuda.

“Acreditamos que havia apenas um atacante responsável por isto”, referiu Mike Bush, acrescentando ainda não ter sido descartado o apoio de mais pessoas.

De acordo com a agência Lusa, o advogado Richard Peters, destacado para representar Brenton Tarrant no processo, referiu que o suspeito “indicou que não quer um advogado”, acrescentando ainda que o australiano de 28 anos “quer garantir a sua defesa sozinho nesta investigação”. Peters afirmou também que o suspeito não parece ter qualquer tipo de doença mental e que “parecia entender o que estava a acontecer”.

Além disso, também esta segunda-feira um jovem de 18 anos foi acusado por um tribunal neozelandês de distribuir imagens do ataque às duas mesquitas. O tribunal de Christchurch aceitou manter sob sigilo o nome do rapaz, que está acusado de ter partilhado uma fotografia da mesquita de Al-Nur, com a menção “alvo atingido”.

Esta é uma das três pessoas que se encontra sob custódia da polícia, a contar com o suspeito que, recorde-se, foi acusado do ataque no passado sábado.

De relembrar ainda que o ataque a duas mesquitas de Christchurch da passada sexta-feira fez 50 vítimas mortais e quase meia centena de feridos.