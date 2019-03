Multiplicam-se cada vez mais os casos de relações familiares entre membros do governo. Ana Catarina Gamboa, mulher do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, foi nomeada chefe de gabinete do secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, com quem já trabalhava há vários anos.

A nomeação oficial foi publicada em Diário da República na passada sexta-feira mas Ana Catarina Gamboa trabalha no gabinete dos Assuntos Parlamentares desde 18 de fevereiro. Dia em que Duarte Cordeiro tomou posse como secretário de Estado. A “Sábado” e a RTP já tinham noticiado a nomeação e o jornal digital Eco deu conta da publicação em Diário da República.

Com este caso, sobem para mais de 20 os membros do governo em funções com relações de parentesco ou de amizade. E as ligações estendem-se a ministros, secretários de Estado, deputados, ex-governantes ou assessores.

Questionado pelo i sobre a escolha da chefe de gabinete, fonte oficial dos Assuntos Parlamentares diz que Catarina Gamboa “reúne qualificações e confiança pessoal, ambas necessárias a esta função”.

Sobre as críticas aos cargos no governo ocupados por pessoas com laços familiares ou de amizade, o gabinete de Duarte Cordeiro diz apenas que “o mais importante é avaliar as qualificações das pessoas”.

Avenças na câmara de Lisboa

Ana Catarina Gamboa, que também é ex-dirigente da Juventude Socialista (JS), trabalha há pelo menos seis anos com Duarte Cordeiro com quem tem uma relação de amizade há 19 anos desde a JS. Foi, aliás, Duarte Cordeiro quem apresentou Ana Catarina Gamboa a Pedro Nuno Santos.

A economista tinha sido um dos casos que gerou polémica na Câmara de Lisboa, que contratou desde o início deste mandato mais de 100 assessores e administrativos através de avenças. Antes de assumir funções nos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Gamboa já era chefe de gabinete de Duarte Cordeiro, que ocupava, na altura, a vice-presidência da autarquia lisboeta.

Em 2017, na Câmara de Lisboa, o salário mensal de Catarina Gamboa era de 3.752 euros brutos, acrescidos de 23% de IVA. Em 2013, tinha uma remuneração de 2083 euros/mês mais IVA, de acordo com o portal Base.

Agora, enquanto chefe de gabinete de um membro do governo, o salário mensal é de 4.601,25 euros brutos.

Seis funcionários da câmara para o governo

Catarina Gamboa foi apenas um dos casos de funcionários da Câmara de Lisboa que transitou com Duarte Cordeiro para o governo. No total, disse ao i fonte oficial, “transitaram seis pessoas” dos Paços do Concelho para o Palácio de S. Bento.

Daniel Soares é outro membro da equipa de Duarte Cordeiro que transitou da autarquia para a os Assuntos Parlamentares. Nas últimas eleições autárquicas, foi candidato pelo PS à junta de freguesia de Carnide e perdeu para a CDU. É vogal na Assembleia da freguesia de Carnide, acumulando ainda os cargos de secretário coordenador da JS Benfica, Carnide e São Domingos de Benfica, com o cargo de comissário nacional da JS. Foi contratado em 2015 para a Câmara de Lisboa com uma avença para, na altura, desempenhar o cargo de assessor jurídico da vereadora Catarina Albergaria. Em 2017 passou para o gabinete de Miguel Gaspar, vereador da Mobilidade. Só em 2019 passou para o gabinete do vice-presidente da Câmara de Lisboa. Cargo que desempenhou durante um mês, até que Duarte Cordeiro passou para o governo em fevereiro.

Aos 32 anos, Daniel Soares vai agora exercer o cargo de adjunto do secretário de Estado de Estado dos Assuntos Parlamentares com uma remuneração mensal de 3.575,46 euros brutos.

Outro caso de transição foi André Santos Pereira que era assessor do PS na assembleia municipal de Lisboa, para os assuntos da Educação, Cultura, Juventude e Desporto. Foi ainda assessor do vereador da autarquia Jorge Máximo, para o desenho da candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto. Também André Santos Pereira, com 33 anos foi nomeado adjunto de Duarte Cordeiro.

Maria Manuela dos Santos, que foi secretária pessoal dos vices-presidentes da câmara de Lisboa e assessora do PS na autarquia foi agora nomeada adjunta de Duarte Cordeiro.

Hélia Narciso que era secretária de Duarte Cordeiro na autarquia foi agora exercer as mesmas funções nos Assuntos Parlamentares.