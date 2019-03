As autoridades holandesas pedem à população que se mantenha atenta a Gökman Tanis. O homem de 37 anos nasceu na Turquia e é o principal suspeito do ataque ocorrido esta manhã.

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k