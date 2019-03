Um tiroteio na cidade holandesa de Utrecht fez pelo menos um morto. Há também o registo de vários feridos, de acordo com fontes policiais.

Foi colocada a hipótese de atentado terrorista, e, por esse motivo, as autoridades decretaram nível 5 (o mais elevado) de ameça naquela província, até às 18h desta segunda-feira, segundo avança o jornal local De Telegraaf. Esta é a primeira vez que é decretado nível 5 em território holandês.

O atirador encontra-se em fuga e a polícia está a monitorizar as autoestradas mais próximas do local do ataque, embora não haja certezas de que o atirador tenha fugido de carro.

Também foi reforçada a presença policial em torno do parlamento holandês, em Haia.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, considerou a situação "preocupante" e anunciou que vai ser criado um gabinete de crise.

Em Utrecht há muitos edifícios encerrados, incluindo escolas com crianças no seu interior, até o atirador ou atiradores serem capturados O aeroporto Schiphol, em Amesterdão também está sob alerta.

O tiroteio aconteceu junto a uma paragem de autocarro na 24 Oktoberplein, uma zona muito movimentada da cidade.

A imprensa local avança que várias pessoas abriram fogo dentro de um elétrico. Os feridos têm estado a ser assistidos no local e transportados para o hospital.

As autoridades informaram através do Twitter que o alerta foi dado às 10h45h (9h45h em Lisboa). O porta-voz da polícia de Utrecht, Joost Lanshage, referiu que ainda não foi detido nenhum suspeito.

A área foi encerrada.

A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter.