O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para esta segunda-feira, temperaturas amenas acima dos 20 graus.

As máximas rondam os 21 graus nalguns pontos do país, já em Setúbal podem chegar aos 22 graus.



Prevê-se para Santarém, Sines e Beja temperaturas máximas de 21 graus. Para Faro, Évora e Lisboa estão previstos 20 e Sagres não irá além dos 19 graus.

Já no norte do país, as temperaturas serão mais baixas, Guarda e Bragança serão os distritos mais frios, com 12 e 14 graus, respetivamente.

O IPMA prevê céu nublado em todo o país, incluindo as ilhas.