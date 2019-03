Matem os ricos mas não acabem com os pobres...

Sabemos como terminam todas as sociedades que procuram acabar com os ricos: em regimes ditatoriais, com a miséria a alastrar a quase toda a população, com exceção dos que tomam o poder de assalto e alguma da sua clientela partidária.

As manifestações de Paris há muito que deixaram de ser uma luta contra a austeridade imposta aos franceses para serem uma “guerra” de arruaceiros contra o sistema. A destruição que causam sábado após sábado tem de ter um fim, sob pena de a capital de França passar a ter como principal atração turística o rasto de violência causado por uns tantos amantes do caos. As palavras de ordem que usam nesse encontros dizem bem das suas intenções: “Morte aos ricos”. Não lhe interessa tanto acabar com a pobreza, mas sim pôr fim àqueles que têm dinheiro. Podiam gritar e defender mais impostos para os super-ricos, mas não, apenas querem destruir.

França e, especialmente, Paris sempre foram sinónimo de luxo. A indústria ligada ao setor fatura muitos milhões de euros, dando emprego a muito boa gente. Anualmente, milhões e milhões de turistas percorrem as ruas próximas dos Campos Elísios, um dos símbolos máximos do luxo, com o propósito de gastarem o seu dinheiro._Se os franceses acham que esse mercado é sinónimo do diabo e que devem correr com ele, lá saberão das suas razões.

No sábado, os arruaceiros – ao que consta, uma estranha combinação da extrema-esquerda com a extrema-direita (quão iguais são eles) – destruíram aquilo que consideram sinais de riqueza. Quem sabe se num futuro próximo não vão tentar pôr fogo aos principais monumentos de Paris? Na perspetiva deles, também são sinais de riqueza. Já o comportamento da polícia parece ser incompreensível. Como é possível assistirem à destruição da principal rua de Paris sem conseguirem deter os trogloditas violentos que apenas querem deixar um rasto de terror?

Que as pessoas se manifestem para exigir melhores condições de vida, parece-me consensual. Mas o que se passa em Paris nada tem a ver com isso. De uma perspetiva cínica, Portugal tem tudo a ganhar com o caos parisiense...