Valtteri Bottas, da Mercedes, venceu este domingo o Grande Prémio da Austrália, a prova inaugural do Mundial de Fórmula 1 desta temporada, tornando-se assim o primeiro líder da época. O finlandês terminou as 58 voltas com 21,366 segundos de vantagem sobre o britânico Lewis Hamilton, seu companheiro de equipa e tetracampeão mundial.

Hamilton até havia partido da primeira posição, logo à frente de Bottas - a sua oitava pole-position na Austrália, tantas como Michael Schumacher e Ayrton Senna -, mas deixou-se ultrapassar pelo piloto de 29 anos logo na primeira curva. Bottas somou assim 26 pontos, pois aos 25 da vitória na corrida acrescentou um ponto extra por ter protagonizado a melhor volta. “Não sei bem o que acabou de acontecer, nem sei bem o que dizer. Foi definitivamente a minha melhor corrida de sempre. Senti-me bem e tudo esteve sob controlo, o carro estava perfeito, foi verdadeiramente agradável”, comentou Bottas após o fim da prova. “Foi um bom resultado para a equipa. Bottas fez uma grande corrida e mereceu a vitória. Foi um ótimo começo de temporada e este é um resultado bom para a equipa”, salientou Lewis Hamilton.

De fora do pódio ficaram os Ferrari de Sebastien Vettel e Kimi Raikkonen, batidos pelo prodígio da Red Bull: Max Verstappen, pois claro. O holandês de 21 anos, quarto classificado no fim da última temporada, terminou o GP da Austrália na terceira posição, a 22,520 segundos do vencedor.