O Benfica saiu vitorioso do embate com o Moreirense, num terreno onde o rival FC Porto, por exemplo, já havia tropeçado esta época (1-1). As águias venceram de forma clara, por 4-0, e regressaram à liderança do campeonato, repartida com os dragões - os encarnados têm vantagem no confronto direto.

Equipa sensação do campeonato, o Moreirense, refira-se, é a única equipa que conseguiu vencer esta temporada na Luz (1-3, na primeira volta, ainda com Rui Vitória no banco das águias). Desta feita, porém, a história do jogo foi bem diferente: já depois de um golo anulado para cada lado, ambos por fora de jogo (primeiro de Arsénio, depois de Pizzi), João Félix abriu o marcador aos 37 minutos, aproveitando uma interceção deficiente do central Ivanildo (cedido pelo Sporting aos cónegos).

A dois minutos do intervalo, na sequência de um canto, Samaris aumentou a vantagem encarnada. Com apenas três minutos volvidos na segunda parte, foi Rafa a colocar o seu nome na lista de marcadores, picando a bola por cima do guardião Pedro Trigueira após passe de Jonas. Aos 83', o recém-entrado Florentino Luís aproveitou vários ressaltos na área do Moreirense para fazer o quarto golo dos encarnados, estreando-se assim a marcar na formação principal.