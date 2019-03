Segundo noticia o Mensageiro de Bragança, a aeronave ultraligeira que sábado de tarde se despenhou na zona de Varge, em Bragança, provocando a morte aos dois pilotos já foi removida do local do acidente, esta manhã.

O Aeroclube de Bragança, entidade proprietária do aparelho, fez saber que os destroços serão transportados para as instalações do Gabinete de Prevenção e de Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), localizado em Viseu.

Ao longo de toda a manhã peritos daquele gabinete estiveram no local onde a aeronave caiu a realizar investigações e a recolher indícios que ajudem a compreender as causas do acidente, depois da intervenção dos Bombeiros Voluntários de Bragança e de militares da GNR de Bragança.