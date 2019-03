Apesar do abrandamento no início do ano, cerca de 70% da oferta de escritórios com conclusão prevista para este ano já está contratada. A garantia é da JLL no seu relatório mensal referente a este mercado, o Office Flashpoint.

Isto significa que, dos cerca de 78 mil metros quadrados de escritórios que deverão ficar concluídos e prontos a ocupar em Lisboa ao longo de 2019, 46 mil metros quadrados têm já ocupação garantida e pré-contratada, restando outros 32 mil metros quadrados para colocação no mercado.

No entanto, a consultora acredita que, a par dos pré-arrendamentos já concretizados, o restante espaço será absorvido rapidamente. E dá uma explicação: estes novos espaços “além de serem uma oferta nova num mercado com stock em baixa, conjugam os requisitos de qualidade, dimensão e localização que as empresas procuram”, diz Mariana Rosa, diretora de Office / Logistics Agency and Transaction Manager da JLL.

“Não há dúvida alguma de que continua a existir uma procura latente muito expressiva e que a promoção começa agora a dar resposta com novos investimentos, sendo expectável, tendo em conta o tempo natural de desenvolvimento imobiliário, que uma fatia importante da atividade do mercado de escritórios ao longo deste ano venha por via dos pré-arrendamentos”, salienta a responsável.