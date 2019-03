Um tubarão-frade, com cerca de sete metros, foi avistado este sábado junto à ilha do Farol, em Faro, durante um passeio de barco de amigos.

O animal é o segundo maior peixe do mundo, a seguir ao tubarão-baleia, com cerca de sete metros tinha praticamente o tamanho do barco em que estava a pessoa que o filmou, segundo o Correio da Manhã.

O biólogo marinho Élio Vicente explicou ao mesmo jornal que o tubarão-frade é "totalmente inofensivo para os humanos" e que "é uma presença natural e regular" nas águas do mar ao largo da costa algarvia.

Também no sábado, foi avistado ainda outro gigante dos mares na mesma costa, embora num local diferente. Uma baleia-anã foi observada ao largo do farol de Alfanzina, junto a Carvoeiro, no concelho de Lagoa.

A presença daquele mamífero foi detetada durante um passeio turístico a bordo da embarcação de observação de cetáceos e passeios junto à costa. O marinheiro do barco, garantiu que a baleia tinha "sete ou oito metros de comprimento".

O biólogo Élio Vicente esclareu que também é normal as baleias-anãs passarem junto à costa algarvia, mas sublinhou que "não é fácil conseguir vê-las".