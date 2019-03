Dois peritos do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves chegaram, na manhã deste domingo, ao local da queda da aeronave, que fez dois mortos, no sábado, em Bragança.

Recorde-se que várias testemunhas afirmam ter ouvido ou visto uma "explosão e queda" do avião com dois lugares, matou um conhecido empresário de 60 anos, e um jovem piloto da TAP, de 26 anos, ambos naturais de Bragança.

O acidente ocorreu perto das 18h de ontem, durante um voo de recreio. Os destroços da aeronave ficaram espalhados num descampado localizado a cerca de cinco quilómetros do aeródromo municipal de Bragança, de onde foi feita a descolagemcerca de meia hora antes.

Os corpos das vítimas foram retirados do local ainda na noite de sábado e encaminhados para o Instituto de Medicina Legal de Bragança, onde serão realizadas as autópsias na segunda-feira.