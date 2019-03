Os pilotos da equipa voltarão a ser José Correia (Osella PA2000 Evo2 em Montanha e Nissan GT-R GT3, em Open Velocidade), Gabriela Correia (SEAT León TCR) e Augusto Vasconcelos (Ford Escort Mk1), com Luís Borges, da Vettra Motorsport, a liderar toda a estrutura técnica, apoiado pelos dois mecânicos de alta competição Domingos Martins e Rafael Leal, sendo a mais jovem, Beatriz Correia, de 12 anos, treinada por Pedro Loures.

Gabriela Correia, de 16 anos, mais jovem piloto portuguesa de sempre, em competições oficiais, é já cognominada “Princesa da Montanha”, por ter arrebatado as provas da época passada do Campeonato de Portugal de Montanha, a primeira das quais foi a Rampa Internacional da Falperra, enquanto a sua irmã, Beatriz Correia, aos doze anos, competirá em karting, nas provas de Rotax.

A equipa foi apresentou o seu programa desportivo para 2019, que se dividirá em todas as provas do Campeonato de Portugal de Montanha e também do Open de Portugal de Velocidade, para além de uma competição internacional ainda a selecionar durante esta temporada automobilística, para participar além fronteiras.

A apresentação do evento decorreu na sede do universo da JC Group, na cidade de Braga, com a presença, entre outros, do presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Ni Amorim, com uma exibição de Trial outdoor, a cargo dos campeões nacionais de Enduro e Trial, os irmãos Diogo Vieira e Rita Vieira, de Vila Nova de Gaiam na presença do piloto internacional de motocross Rui Gonçalves.