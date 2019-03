Um pacote suspeito levou ao encerramento do aeroporto de Dunedin, na Nova Zelândia.

Autoridades estão a tentar determinar o conteúdo de uma mala abandonada que foi encontrada num edifício fora do terminal principal.

A notícia é avançada pela Reuters que cita um comunicado da polícia. O alerta foi dado às 20h10 locais (7h10 em Lisboa) e todos os passageiros e funcionários do aeroporto foram retirados.

No local estão a polícia e a brigada de minas e armadilhas, além do aeroporto, todas as estradas de acesso foram também fechadas.

“O aeroporto de Dunedin está neste momento fechado. Os passageiros cujos voos tenham sido cancelados esta noite, devem contactar, por favor, a vossea companhia aérea”, informou o aeroporto através de uma publicação no Twitter.

Dunedin Airport is currently closed. Any passengers whose flights have been cancelled this evening - please contact your airline. — Dunedin Airport (@DunedinAirport) March 17, 2019

Recorde-se que o encerramento do aeroporto ocorre pouco depois do ataque, naquele país, a duas mesquitas em Christchurch, no qual morreram pelo menos 50 pessoas.