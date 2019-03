O FC Porto venceu na noite deste sábado o Marítimo por três bolas a zero. A equipa treinada por Petit esteve a jogar com menos um jogador desde os 9 minutos de jogo, altura em que Lucas Áfrico foi expulso por João Capela.

O primeiro golo foi apontado no seguimento de uma grande penalidade apontada por Alex Telles, quando decorria o minuto 57. Aos 72 Militão aumentou a vantagem para dois golos e Brahimi fechou as contas do jogo aos 89 minutos.

O FC Porto segue na liderança do campeonato, ainda que à condição, uma vez que o Benfica defronta amanhã o Moreirense.