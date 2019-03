Segundo o site Zero Zero, o encontro foi imediatamente interrompido para que pudessem ser realizadas manobras de reanimação e Fábio Mendes chegou a despertar, ainda antes de o INEM ter chegado ao local, tendo voltado a entrar em paragem cardiorrespiratória.

Já com a ambulância no pavilhão, foram feitas manobras de reanimação e Fábio Mendes foi ainda inanimado, para o Hospital de Portimão, onde chegou já sem vida.

Pouco mais de um ano após o falecimento de João Gregório, guarda-redes do CS São João que perdeu a vida num acidente de automóvel, a equipa do distrito de Coimbra volta a perder um atleta, como recorda o site especializado Zero Zero.