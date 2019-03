Segundo Humberto Carlos, “fomos e queremos continuar a ser pessoas voltadas para o futuro, por isso olhando para o futuro próximo, o que de mais relevante irá ocorrer no plano político serão as próximas eleições para o Parlamento Europeu e as Legislativas”.

“A forma como decorreu a apresentação e discussão das propostas das candidaturas, salvo exceções pontuais e sem significado relevante, é um exemplo de como deve ser a postura num processo de escolha interna dos partidos políticos. Braga mais uma vez deu um bom exemplo de como deve ser a prática política, o que nos orgulha a todos pela referência positiva que constituímos”, destaca Humberto Carlos.

O candidato salienta que “da nossa parte estaremos disponíveis e participaremos de uma forma empenhada no apoio ao doutor Paulo Rangel e às pessoas que o acompanham, da qual faz parte o nosso muito considerado e estimado engenheiro José Manuel Fernandes, como ao Dr. Rui Rio, que é claramente uma pessoa de elevadas qualidades pessoais e políticas, e indiscutivelmente aquele que reúne as melhores qualidades para o ser o próximo primeiro-ministro de Portugal”.