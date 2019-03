A direção do Aeroclube de Bragança confirmou a morte do empresário Horácio Sousa, de 60 anos, e André Bessa, de 26 anos, vogal suplente da direção daquele clube, por causa da queda de uma aeronave ultraligeira, “ULM Sport Cruiser”, de dois lugares, que tinha sido comprada há cerca de dois meses por 55 mil euros.

O alerta foi dado às 17h54 para uma a explosão e queda de aeronave ligeira na zona de Aveleda e Rio de Onor, no concelho e distrito de Bragança, tendo sido mobilizados os Bombeiros Voluntários de Bragança, o INEM e a GNR de Bragança, entre outros meios e entidades envolvidos no socorro e investigação do sinistro.