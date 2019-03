O diretor-geral das modalidades do Sporting Miguel Albuquerque foi alvo de agressão esta tarde no Dragão Caixa, quando assistia ao jogo entre FC Porto e Sporting. A mulher, que o acompanhava, também foi agredida.

Tudo aconteceu perto do intervalo quando Miguel Albuquerque se levantou depois de perceber que estava a haver uma confusão nas bancadas. Foi nesse momento que a mulher de Miguel Albuquerque foi agredida com um murro. O diretor-geral do Sporting também foi agredido logo de seguida.

Em conferência de imprensa, o dirigente do Sporting confirmou os incidentes. “É a segunda vez que venho ao Dragão Caixa e o que se passou hoje nunca se tinha passado na minha vida em 20 anos de alta competição. Estava acompanhado do treinador de futsal Nuno Dias e fui agredido verbalmente durante toda a primeira parte. É incompreensível ter sido agredido, é incompreensível agredirem senhoras que estavam connosco. É inadmissível o que se passou aqui hoje. As pessoas que andam no desporto devem pensar no caminho que querem para o hóquei em patins português. O que se passou fora de campo é lamentável. A pessoa que agrediu está identificada.”