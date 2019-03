As duas vítimas da queda de uma avioneta na tarde deste sábado em Varge, Bragança, são dois homens, de acordo com informações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Bragança em declarações à agência Lusa.

De acordo com fonte do CDOS de Bragança foi dado o alerta às 17h54 para uma “explosão e queda de aeronave ligeira” na zona de Aveleda e Rio de Onor.

O INEM avança que as duas vítimas são dois homens com cerca de 50 anos.