Matuidi, médio da Juventus e colega de Cristiano Ronaldo no clube de Turim, falou sobre a mais recente exibição do jogador português na Liga dos Campeões, que selou a passagem da equipa italiana aos quartos de final da prova após vitória por 3-0 sobre o Atlético de Madrid.

Em entrevista ao DAZN, o médio francês mostra-se surpreendido com Cristiano Ronaldo. "Temos o jogador mais forte. Estamos felizes com tudo o que ele faz, divertimo-nos a jogar juntos e espero que continue assim. Fez um jogo excecional contra o Atlético, mas o que demonstra a excelência dele é o método de trabalho diário, o que faz nos treinos. Surpreende-me todos os dias porque trabalha mais do que os outros e deixa-me a pensar que não chegou a um nível tão alto para nada".