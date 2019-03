Teresa Bonvalot alcançou, esta madrugada de sábado, a 9.ª posição no QS6000 de Newcastle, na Austrália. A jovem surfista portuguesa, de 19 anos, só foi travada nos oitavos-de-final desta importante prova do circuito mundial de qualificação.

Após ter avançado duas rondas na véspera, deixando mesmo pelo caminho uma surfista da elite mundial, Teresa acabou por falhar o acesso aos quartos-de-final depois de perder o duelo com a norte-americana Alyssa Spencer no heat 7 dos oitavos-de-final.

Teresa até conseguiu a maior nota do heat, graças a uma onda pontuada com 7,43 pontos em 10 possíveis, mas ficou a faltar uma segunda pontuação forte. Os 11,26 pontos em 20 possíveis da portuguesa acabaram por ser insuficientes perante os 12,76 da norte-americana.



A surfista de Cascais conseguiu assim uma estreia positiva na temporada internacional de 2019, garantindo já 1550 pontos para o ranking do circuito WQS e ainda 1250 dólares de prémio.



Teresa Bonvalot ficou a um pequeno passo de repetir o resultado alcançado no ano passado nesta mesma prova, onde chegou aos quartos-de-final. Curiosamente, havia enfrentado também Alyssa Spencer nos oitavos-de-final, mas com o resultado a ter sido diferente do deste sábado.



A prova feminina em Newcastle contou com mais duas representantes portuguesas. A campeã nacional Camilla Kemp terminou o evento no 37.º posto e Carol Henrique no 61.º posto. Já na prova masculina, Vasco Ribeiro foi o melhor representante nacional, com um 37.º lugar. Frederico Morais foi 49.º classificado e o campeão nacional Miguel Blanco 121.º.