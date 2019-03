Hugo Soares conquistou 144 votos e Humberto Carlos obteve 44, tendo-se registado ainda dois votos em branco e um voto nulo.

Segundo afirmou Hugo Soares, “este é ainda um resultado galvanizador”, adiantando que “vamos trabalhar para que o PSD vença as próximas eleições legislativas”.

A lista de Hugo Soares, que vence pela segunda vez, tendo como vice-presidentes o antigo

deputado João Granja e o administrador da empresa municipalizada AGERE Rui Morais, numa lista cujo mandatário foi o atual presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, tendo a integrá-la a chefe de gabinete deste autarca, a jurista Olga Pereira.

A nova Concelhia do PSD de Braga escolherá o nome a indicar para candidato a deputado pelo Círculo Eleitoral de Braga, incluindo apoiantes e críticos do presidente do partido, Rui Rio, mas ambas as tendências apoiam incondicionalmente este autarca, Ricardo Rio.