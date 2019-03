O dirigente sindical da polícia, Peixoto Rodrigues, que estava em greve de fome "por tempo indeterminado" em defesa dos profissionais da polícia há já vários dias, foi esta noite transportado para o hospital depois de se ter sentido mal.

Na sua página do Facebook, a Federação Nacional dos Sindicatos de Policia publicou as imagens do INEM a transportar o responsável para o hospital: "Informamos que o colega Peixoto Rodrigues foi evacuado pelo INEM para unidade hospitalar há momentos, dada a evolução da sua debilidade física”, lê-se na publicação partilhada.

Recorde-se que Peixoto Rodrigues iniciou a greve de fome às 10h00 desta terça-feira, em frente ao Palácio de Belém.