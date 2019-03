Este sábado, como se tem feito sentir ao longo desta semana, as temperaturas vão continuar elevadas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas máximas vão registar-se em Santarém, com 26 graus Celsius, em Lisboa e Faro – onde os termómetros vão chegar aos 23 graus -, e no Porto, com 17 graus.

O céu vai estar pouco nublado ou limpo, tornando-se muito nublado no Norte e Centro a partir do final da tarde, indica o IPMA.

No entanto, apesar das temperaturas elevadas, o IPMA alerta ainda para o acentuado arrefecimento noturno.