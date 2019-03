Este sábado, vários concelhos dos distritos de Vila Real, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Beja e Faro estão em risco "moderado" de incêndio.

No entanto, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), há três concelhos do distrito de Faro que estão com risco "elevado" de incêndio, são eles Tavira, São Brás de Alportel e Loulé.

No que diz respeito às temperaturas, na região norte do país deverá ocorrer uma subida da temperatura mínima e uma descida da temperatura máxima no litoral da mesma região.

Já em Lisboa vão hoje registar-se 23 graus Celsius de máxima, 25 graus em Faro, em Setúbal e em Santarém, 22 em Bragança, 17 em Viana do Castelo e 17 no Porto.