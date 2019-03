Segundo o deputado social-democrata ao Parlamento Europeu, que volta a candidatar-se a Bruxelas, promovido do sétimo para o terceiro lugar nas listas do PSD para as eleições de 26 de maio, “há mesmo a necessidade de uma estratégia para aumentar a natalidade e tudo porque a nossa média etária, em Portugal, atualmente, se cifra em mais de 43 anos”.

O eurodeputado José Manuel Fernandes apresentou esta sexta-feira a Agenda “Pela Nossa Terra”, dedicada à região do Minho, durante uma cerimónia em que decorreu em Monção, “voltando a alertar e a procurar sensibilizar para a realidade da evolução demográfica da nossa sociedade”, porque “esse constitui um dos maiores desafios para o futuro da União Europeia, um grande desafio, com particulares repercussões em Portugal, na nossa região.

Segundo destacou ainda esta noite, o eurodeputado José Manuel Fernandes, “num tempo de grande desafios e volatilidade imensa, em que tudo acontece a uma velocidade cada vez mais vertiginosa e em que prolifera o imediatismo, deixo assim mais um contributo para que os nossos cidadãos estejam bem informados e mais conscientes da realidade, simultaneamente global e local com a qual diariamente todos convivemos e interagimos”.

Segundo o anterior presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, “esta é também uma homenagem aos nossos autarcas, os das juntas de freguesia e das câmaras municipais, que estão sempre presentes connosco e principalmente próximos a todas as suas populações”.

O cabeça de lista do PSD às eleições para o Parlamento Europeu, Paulo Castro Rangel, é um dos políticos entre as dezenas de apoiantes que encheram um restaurante em Monção, tal como o deputado Carlos Abreu Amorim, a par de muitos autarcas da região do Minho.