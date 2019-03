O Sporting venceu o Santa Clara por 1-0, esta sexta-feira à noite, em Alvalade, no jogo que abriu a esta jornada do campeonato.

Os leões inauguraram o marcador com um golo do brasileiro Raphinha aos 59 minutos. O Sporting soma assim a sua terceira vitória consecutiva, depois de ter vencido o Portimonense e o Boavista.

Os três pontos conquistados pela equipa de Marcel Kaizer colocam o Sporting na terceira posição com 55 pontos, os mesmos do que o Braga, que vai a Setúbal no sábado para tentar procurar a vantagem novamente.

Já o Santa Clara fica provisoriamente no oitavo lugar, com 32 pontos.