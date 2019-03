O primeiro prémio do Euromilhões, de 83 milhões de euros, saiu esta sexta-feira a um apostador, cujo registo foi feito no Reino Unido.

Em Portugal, foram registados dois segundos prémios, no valor de 220 mil euros cada.



Recorde-se que a combinação vencedora do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, corresponde aos números 3, 15, 24, 42 e 46, e as trelas são o 9 e o 12.