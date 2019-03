Uma mulher de nacionalidade nigeriana, cujo paradeiro é desconhecido, foi condenada a seis anos de prisão, por ter obrigado uma menor a prostituir-se nas ruas da cidade do Porto.

A menor, atualmente com 17 anos, tinha sido raptada no Gana por elementos pertencentes a uma rede de tráfico, que a drogaram e agrediram para a trazer para a Europa.

A mulher condenada, de 40 anos, já tinha sido detida pelo SEF em 2017, mas foi colocada em liberdade pelo Tribunal, tendo sido condenada a indemnizar a vítima no valor de 100 mil euros.

"A menor, que fora raptada no Gana, mantida em cativeiro e transportada até à Líbia, durante esse trajeto, incluindo no deserto, foi alvo de abusos vários, tendo depois sido colocada por traficantes de pessoas num barco, que efetuou o trajeto até Itália. Na chegada a Itália, foi documentada e acolhida num centro de imigrantes, mas dois traficantes, da mesma nacionalidade da vítima, lograram desviá-la desse local, aproveitando uma das saídas autorizadas. Acabou por ser colocada num apartamento em Roma, Itália, onde foi novamente alvo de abusos", explicou o SEF em comunicado.

A menor foi depois encaminhada de Roma para o Porto, onde era forçada a "manter relações sexuais com cerca de dez homens por noite, durante o período em que foi explorada", lê-se no mesmo documento.

O SEF adiantou ainda que, durante todo o processo, esteve em contacto com as autoridades italianas e nigerianas, com quem trocou informações, tendo “ajudado a menor a documentar-se, assim como legalizar-se em Portugal, o que permitiu que saísse de uma situação de fragilidade pessoal”.