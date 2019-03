O homem de 28 anos que matou pelo menos 49 pessoas, esta sexta-feira de manhã, em duas mesquitas em Christchurch, na Nova Zelândia, radicalizou-se numa viagem à Europa, na qual passou uns dias em Portugal.

Brenton Tarrant conta no seu manifesto de 87 páginas The Great Replacement (A Grande Substituição), o seu périplo pela Europa “tendo passado por França, Portugal, Espanha e outros países" coincidiu com o seu momento de radicalização.

"O primeiro acontecimento que levou à mudança foi o atentado de Estocolmo, a 7 de abril de 2017", escreveu Tarrant no manifesto, citado pelo jornal australiano ABC.

Recorde-se que no dia 7 de abril de 2017, um homem, natural do Uzebequistão, ao volante de um pesado de mercadorias atropelou intencionalmente várias pessoas numa rua da capital sueca, provocando cinco mortos e quinze outras pessoas.

O terrorista sublinha ainda o resultado das eleições francesas em 2017, como outro fator que o terá empurrado para um extremismo de ideologia.

O manifesto sugere ainda que Tarrant terá tido um breve contacto com Anders Breivik, o norueguês responsável pelo atentados de 22 de julho de 2011 na Noruega, primeiro uma explosão na zona de edifícios governamentais de Oslo, na qual morreram oito pessoas, e pouco depois um ataque a tiro na ilha de Utøya, onde morreram pelo menos 69 jovens que participavam num acampamento de jovens do Partido Trabalhista norueguês.

De acordo com o manifesto, a intenção de Brenton Tarrant ao levar a cabo os ataques de hoje era o de "criar uma atmosfera de medo" e de "incitar à violência" contra muçulmanos.

"Sou apenas um homem branco, de 28 anos. Nascido na Austrália, de classe trabalhadora, de uma família de poucas posses", escreveu, acrescentando que a sua ação uma vingança pelas "milhares de mortes causadas por invasores estrangeiros".