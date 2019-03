Os CTT atingiram em 2018 o melhor Indicador global de qualidade de serviço dos últimos três anos. Este foi de 150,2 em 2018 e, segundo a empresa, "cumpre folgadamente o objetivo de 100 por uma margem de 50,2 pontos", uma subida de 40,8 pontos face ao indicador de 2017, revelou a empresa em comunicado.

Segundo a mesma, reflete o "resultado do compromisso da empresa na melhoria contínua dos serviços prestados às populações". Para Francisco de Lacerda, presidente executivo dos CTT, este valor “comprova que as ações anunciadas e empreendidas pelos CTT para a melhoria da qualidade de serviço estão a começar já a ser bem-sucedidas. Os CTT voltaram a cumprir, como têm vindo a fazer de forma consistente nos últimos 12 anos, o Indicador Global de Qualidade do Serviço, que apresentou o melhor valor dos últimos três anos, tal como cinco dos onze indicadores específicos medidos também tiveram os melhores resultados desde 2016. Os CTT, no contexto de acelerada transformação do setor postal como consequência da digitalização, vão continuar a trabalhar intensamente e a investir fortemente no serviço ao cliente, mantendo sempre a proximidade às populações e a capilaridade da rede, com o objetivo de assegurar, como sempre fizeram, o cumprimento do contrato de concessão.”

Cinco indicadores com os melhores resultados dos últimos três anos

O Indicador Global de Qualidade de Serviço engloba onze indicadores específicos e é dos mais exigentes e abrangentes, a nível europeu, em termos de diversidade de critérios, com diversas componentes relativas à entrega de correio, mas também ao tempo de fila de espera no atendimento.

O correio normal melhorou quatro décimas face a 2017 (96,3%); o correio registado melhorou quase um ponto percentual face a 2017 (93,7%); nas filas de espera os CTT registaram uma melhoria muito significativa, de 5,6 pontos (91,4%); no correio normal e azul não entregue até 15 e 10 dias úteis, respetivamente, também se registou uma melhoria dos indicadores (0,7‰ e 1,2‰).

Também acima do respetivo valor mínimo mas abaixo do objetivo ficaram os indicadores relativos ao encaminhamento no Correio Azul nas Regiões Autónomas e o encaminhamento do correio transfronteiriço intracomunitário até cinco dias.

Já abaixo do mínimo ficou o encaminhamento do Correio Azul no Continente, "onde os CTT melhoraram o desempenho relativamente a 2017 em nove décimas, e o encaminhamento no correio transfronteiriço intracomunitário até três dias, o qual não depende apenas dos CTT, mas também dos operadores postais de outros países".

Empresa promete continuar a investir

Os CTT prometem continuar a apostar na melhoria contínua dos seus serviços assim como na diversificação do negócio, "dando sustentabilidade à empresa e apostando nas alavancas de crescimento Expresso & Encomendas e Banco CTT, continuando o correio tradicional a ser uma atividade estratégica". Para isso, prometem continuar a trabalhar no reforço da qualidade do serviço postal e das condições de trabalho dos carteiros, para o que estão a investir 40 milhões de euros nos próximos dois anos.

"Os CTT continuarão presentes em todos o território nacional, assegurando os padrões de qualidade de serviço e densidade de rede definidos no contrato de concessão do Serviço Postal Universal que, recorde-se, não tem qualquer custo para os contribuintes".

Os CTT querem continuar a servir a população através da Prestação do Serviço Postal Universal, em condições de proximidade e razoabilidade e em linha com o que se verifica na Europa.