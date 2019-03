Um jovem de 17 anos é o terceiro suspeito do massacre que aconteceu na passada quarta-feira na escola de Suzano, em S. Paulo, no Brasil. O rapaz era antigo aluno daquele estabelecimento de ensino e, alegamente, ajudou a preparar o ataque.

Segundo avança o jornal folha de S. Paulo, o jovem entregou-se esta sexta-feira, estando acompanhado pela mãe.

A hipótese de um terceiro participante deste crime foi levantada pelo delegado-geral da Polícia Civil, Ruy Ferraz Fontes, que declarou à imprensa local que o dono do estacionamento onde os autores do crime, Guilherme Taucci, de 17 anos e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, teriam guardado o carro usado no ataque informou a polícia sobre um terceiro envolvido no massacre.

Este terceiro jovem, que se sabe apenas que tem 17 anos, teria sido colega de turma de Guilherme Taucci.

De recordar que este ataque matou dez pessoas, entre as quais cinco alunos.