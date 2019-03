O administrador da SAD dos leões, Miguel Cal, revelou no jornal ‘Sporting’ que o clube tem cerca de “98 mil sócios que não têm as quotas em dia", sendo que uma parte considerável – 24 mil – deixaram de as pagar durante o último ano, ou seja, numa altura de crise para o clube, entre a saída de Bruno de Carvalho e as eleições de setembro.

No entanto, é importante salientar que desde junho, data da destituição de Bruno de Carvalho, até agora, a tendência foi ligeiramente diferente. "O Sporting tinha em junho 78,9 mil sócios pagantes. Nesta temporada, a média foi de 80,5 mil. Mas o potencial de crescimento é enorme", sublinhou ainda Miguel Cal.

O artigo de Miguel Cal no jornal leonino destaca ainda a capacidade de regeneração do clube e a fidelidade dos associados, depois dos acontecimentos dos últimos meses: "Ultras invadem a Academia e agridem jogadores; presidente é destituído; Comissão de Gestão (?) e eleições", descreve o administrador, que revela ainda preocupação com as finanças do clube: "situação de tesouraria do clube é crítica e compromete fair play financeiro".

Recorde- se que a grande parte dos sócios com quotas em atraso não pagam as mesmas há mais de cinco anos. O objetivo dos leões é inverter esta tendência e “premiar a antiguidade”, aumentando também as vantagens dos novos sócios.

No próximo ano, garante ainda Miguel Cal, vão passar a “inativos os sócios com mais de 18 quotas em atraso", perdendo o seu número durante “o próximo ciclo de cinco anos".