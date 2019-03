O cantor anunciou esta sexta-feira que vai subir ao Palco do Altice Arena no próxmo mês de junho.

Depois de os Pearl Jam terem atuado, pela última vez, em Portugal no verão passado, no Festival NOS Alive, é agora a vez de Eddie Vedder regressar sozinho, à semelhança do que já fez em 2012 e 2014, quando atuou a solo no festival MEO Sudoeste, na Zambujeira do Mar e no Super Bock Super Rock, no Meco, respetivamente.

O vocalista traz a Portugal uma digressão que começa em Amesterdão, na Holanda, a 9 de junho e que terminará no dia seis do mês seguinte, em Londres. Vai ter como convidado especial Glen Hansard, que atuará em todas as capitais europeias.

A venda dos bilhetes ao público começa no próximo dia 22 de março, mas antes disso haverá uma pré-venda especial para o clube de fãs Pearl Jam’s Ten Club, que arranca a 15 de março.