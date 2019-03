Esta sexta-feira, as temperaturas vão atingir valores bastante altos para esta época do ano.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no distrito de Faro os termómetros vão atingir temperaturas máximas de 24ºC, mas há uma região que vai atingir verdadeiros valores de verão: o concelho de Alcoutim vai chegar aos 28ºC.

Já no no resto do país, as temperaturas também vão ser altas. Beja vai ter mínimas de 7ºC e máximas de 24ºC, Évora 3ºC e máximas de 23ºC, Setúbal 6ºC de mínima e máxima de 25ºC, Portalegre 12ºC e 21ºC de máxima, Lisboa deverá atingir temperaturas mínimas de 9ºC e máximas de 23ºC, Santarém 6ºC e 24ºC, Leiria 2ºC e 22ºC de máxima, Coimbra 6ºC e máxima de 21ºC, Guarda deve chegar aos 4ºC de mínima e máxima de 19ºC, Viseu 6ºC e 22ºC, Castelo Branco 7ºC e 22ºC, Porto 5ºC e 20ºC, Braga 0ºC e 22ºC.

Já Bragança, Viana do Castelo e Vila Real deverão atingir máximas de 20 graus Celsius.

Ainda assim, os meteorologistas do IPMA deixam um alerta no que diz respeito ao “acentuado arrefecimento noturno” que se tem feito sentir em dias mais quentes.