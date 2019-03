Esta quinta-feira, a greve parcial dos juízes marcada para amanhã, sexta-feira, foi suspensa por estar ainda a decorrer o processo negocial com o Governo, adiantou fonte da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) à agência Lusa.

Recorde-se que desde novembro que os juízes tinham agendadas várias paralisações para este ano, tendo no entanto sido suspensa também a greve de 22 de fevereiro, devido à aproximação de posições com o Ministério da Justiça sobre a revisão do Estatuto dos Magistrados Judiciais. Agora, a greve parcial de dia 15 de março também foi suspensa.

Para já, estão ainda agendadas as greves para os dias 8 de abril, 9 de maio, 26 de junho, 9 de julho, 11 de setembro e três dias que estão ainda por definir em outubro.