A linha azul do metro de Lisboa esteve, desde as 17h35, interrompida, apurou o SOL no local.

A ligação encontrava-se interrompida entre a paragem Baixa-Chiado e Terreiro do Paço por "avaria de comboio", confirmou ao SOL fonte ligada ao Metropolitano de Lisboa, informando ainda que "os passageiros foram evacuados" e estava a "ser feita a tentativa de remoção do comboio pelos próprios meios".

Agora, a mesma fonte indica que a situação já foi normalizada e a circulação do metro já está a ser realizada normalmente.

Notícia atualizada às 18h58