'Leaving Neverland', o documentário que expôs os alegados abusos sexuais por parte de Michael Jackson, deu também a conhecer a coleção de pornografia do cantor. Fotografias, vídeos e livros com imagens eróticas e sadomasoquistas faziam parte de uma vasta coleção do rei da pop.

Grande parte das imagens tinham sido encontradas numa busca ao ‘rancho’ ainda antes da morte do cantor . Em 2003 foram descobertas pelo menos sete coleções de imagens com adolescentes nus, porém, as buscas feitas nessa altura terminaram com a absolvição de Michael Jackson dois anos mais tarde.

Na coleção encontrada está também uma imagem de JonBenét Ramsey, assassinada nos anos 90 quando era ainda criança.

Recorde-se que o documentário 'Leaving Neverland' foi lançado no passado dia quatro de março na HBO, plataforma de streaming, e causou o choque perante os espectadores, levando muitas radios a pararem de tocar as músicas do cantor norte-americano.