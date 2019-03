João Silva, que assassinou a ex-namorada à facada, em Aldeia Nova do Cabo, no Fundão, foi condenado esta quinta-feira pelo Tribunal de Castelo Branco a 19 anos de prisão.

Segundo o Correio da Manhã, a defesa do homicida havia alegado que este tinha agido sob um “surto psicótico” e pediu que o crime fosse considerado homicídio privilegiado, punido com uma pena que não ultrapassa os cinco anos de prisão. No entanto, João Silva acabou por ser condenado a 19 anos de prisão.

O caso remonta a março de 2018, Vera Lopes, a vítima, foi assassinada com 85 facadas na casa onde estava com os três filhos menores, depois de pedir ao agressor que se este se dirigisse à habitação para discutirem a relação.

O mesmo jornal escreve que o presidente do coletivo de juízes explicou que ficou provado que João Silva agiu com frieza, tendo em conta o número de facadas que desferiu sobre a vítima e pelo facto de ter procurado esconder vestígios do crime.

A defesa está a ponderar recorrer da decisão.