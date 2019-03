A jovem ecologista sueca Grta Thunberg foi esta quarta-feira nomeada por três deputados noruegueses para o Prémio Nobel da Paz. A adolescente tornou-se uma voz ativa em campanhas contra as alterações climáticas, razão que lhe valeu esta nomeação, por parte de Freddy Andre Oevstegaard e outros dois membros do Partido da Esquerda Socialista, que afirmaram que “o gigantesco movimento que Greta pôs em acção é um contributo muito importante para a paz”.

Greta tem encorajado jovens um pouco por todo o mundo a protestarem por uma ação mais rápida contra as mudanças do clima. Na próxima sexta-feira, estudantes de 89 países, incluindo Portugal, vão faltar às aulas para protestarem. Por cá estão previstas pelo menos 26 concentrações com este fim.

Oevstegaard prestou ainda declarações ao jornal VG, dizendo que “as ameaças climáticas são talvez uma das mais importantes contribuições para a guerra e o conflito”.

De salientar que qualquer deputado nacional pode nomear um candidato para o Prémio Nobel da Paz. No entanto, o Comité Nobel Norueguês ainda não comentou publicamente quais os nomes candidatos a vencer o prémio este ano.