O eurodeputado socialista Manuel dos Santos utilizou a sua conta no Twitter no passado fim de semana para tercer alguns comentários pouco simpáticos sobre o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição.

"Mas alguém de bom senso (mesmo portista) tem dúvidas sobre o carácter deste senhor?”, escreveu Manuel dos Santos em resposta a outros utilizadores da rede social.

Conhecido adepto do Benfica, comentou uma notícia a propósito da conferência de imprensa de antevisão do jogo do FC Porto com o Feirense, na qual Sérgio Conceição falou sobre o facto de não ter cumprimentado João Félix, depois do clássico do dragão, que as águias venceram por 1-2, sobre a qual escreveu: "Realmente este gajo não presta para nada! É um complexado e aldrabão compulsivo".

Recorde-se que, nessa ocasião, o treinador dos azuis e brancos afirmou que João Félix teria passado férias na sua casa no verão passado e que poderia regressar.

"Porque é que este grunho passa a vida a dizer ‘não sou hipócrita’? Precisa que acreditemos?" e "Nunca foi deplorável; foi sempre desprezível!", são outros comentários que o eurodeputado do PS escreveu a respeito de Sérgio Conceição.

Realmente este gajo não presta para nada! É um complexado e aldrabão compulsivo! — Manuel dos Santos (@Manuel___Santos) March 9, 2019